VÍDEO: cachorro é abandonado por tutor e corre desesperado atrás do carro

Um vídeo gravado por um casal em uma moto flagrou o momento em que um cãozinho corre desesperado atrás do tutor que o abandonou em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira (24).

Foto: Reprodução Internet

O motorista do carro branco abre a porta e larga o animal no meio da rua. O casal fez o registro na tentativa de identificá-lo pela placa do veículo.

O cachorrinho corre o mais rápido que consegue e chega a alcançar o veículo, mas, mesmo assim, o condutor não para.

A denúncia chegou até o gabinete do presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, que acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Segundo a Polícia Civil, as testemunhas não registraram o caso na delegacia, mas, ao tomar conhecimento da situação e das imagens, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) abriu um inquérito para investigar o caso e identificar o autor.

A corporação pede que a população denuncie esse tipo de crime para ajudar nas investigações.

Pessoas que abandonam animais podem ser presas em flagrante.

"Com relação a lei federal, há a previsão de 2 a 5 anos de prisão. Uma lei aqui do RJ prevê até 5 mil de multa. A pessoa em flagrante delito pode ser presa, basta denunciar e chamar as autoridades. As denúncias podem ser feitas pelo 1746, que a prefeitura do Rio de Janeiro, na medida do possível, recolheria os animais. Ou em qualquer delegacia para punibilidade do infrator porque o abandono está previsto como crime", explica o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB.

Da Redação com G1