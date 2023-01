INSS: Crianças e adolescentes recebem benefício de R$ 1.302, entenda

Benefício que normalmente é destinado a idosos de baixa renda ou adultos com alguma deficiência, também pode cobrir crianças e adolescentes.

Foto: Joel Santana/Joelfotos/Pixabay

O benefício de prestação continuada (BPC) pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode ser concedido para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência que impede-os de viver em sociedade de maneira equivalente a outras crianças e jovens. O valor mensal do benefício é de R$1.302.

Como nem todos sabem sobre o BPC, muitas famílias de baixa renda que possuem filhos com deficiência acabam não recorrendo ao INSS. Essas pessoas podem recorrer a ajuda do governo e assim receber o valor mensal de R$1.302.

Critérios para avaliação.

Para receber o BPC, é necessário que a criança ou adolescente tenha algum tipo de deficiência e que a renda mensal familiar seja de até ¼ de salário mínimo por pessoa, com algumas exceções.

E se algum membro da família recebe aposentadoria de até um salário mínimo ou já recebe BPC, ele não entra no cálculo da renda mensal. Na prática, a mesma família pode receber dois ou mais BPCs dentro do mesmo grupo familiar.

Para solicitar o BPC, será avaliado:

O grau de deficiência do solicitante;

O que a deficiência pode causar na rotina da pessoa;

O impacto dos gastos da família devido à deficiência.

A família deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para se inscrever no CadÚnico. O INSS fará uma perícia médica com as crianças e adolescentes para comprovar a deficiência, que poderá ser feita por laudos médicos, exames e atestados.

Da redação Djhessica Monteiro com Jornal Contábil - MG