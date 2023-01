IPTU 2023: vale a pena pagar à vista ou parcelar? Veja dicas

O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2023 pode ser pago à vista em BH com desconto de 6% até esta sexta-feira (27). No entando, o dono do imóvel pode achar o parcelamento mais viável caso não tenha em mãos o dinheiro para pagamento integral, afirma especialista.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo Eduardo Coutinho, professor de finanças e coordenador geral da graduação do Ibmec BH, todo desconto à vista a partir de 5% pode representar uma diferença real no bolso das pessoas.

"Se o contribuinte tem o dinheiro disponível em mãos, o melhor é pagar à vista e ficar livre dessa conta. Financiar só em último caso, e de preferência pagando à vista o máximo de parcelas que puder”, explica.

De acordo com ele, quem optar pelo parcelamento não estará em uma situação "ruim" porque os juros aplicados mensalmente no imposto são considerados baixos. "A taxa de juros do IPTU parcelado é de pouco mais de 1% (ao mês). Esse número é muito baixo se comparado ao padrão brasileiro de financiamento para pessoas físicas", afirma Eduardo.

O especialista explica que os descontos promovidos pelas prefeituras têm como objetivo incentivar os contribuintes a pagarem o valor integral. Com isso, os municípios conseguem antecipar a receita e ter mais recursos em caixa no início do ano.

Com Hoje em Dia