O muro de uma casa que fica em um condomínio de luxo em Tamboré, na região da Grande São Paulo, desabou durante a tempestade da última terça-feira (24). O momento da queda foi registrado pelo dono do imóvel e já alcança mais de 10,7 milhões de visualizações nas redes sociais (veja acima).

Alphaville muro

No vídeo, é possível ver uma água barrenta jorrando através de uma rachadura na parte superior do muro. Enquanto o empresário Samuel Borges Bonfim gravava a cena, a abertura aumenta, chegando à parte inferior da estrutura que, em seguida, vai abaixo, caindo sobre a piscina e o deck da residência.

"Tudo o que eu fiz na minha casa está sendo estragado. E isso aqui já faz anos que eu falo com o condomínio e ele fala que não tem culpa. Quando eu construí, essa casa (a de trás) não existia e nunca aconteceu isso. Construiu essa casa, começou a acontecer isso", diz Samuel no vídeo viralizado.

Nas imagens compartilhadas, também é possível ver o desespero da filha de Samuel, que grita e chora com a situação da casa. Veja vídeo:

VÍDEO: Muro de casa de luxo cai com chuva, assusta criança e revolta morador pic.twitter.com/4X69xuhjTM — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 28, 2023

Após a repercussão, o empresário, que é dono de uma loja de automóveis, fez novas postagens nas redes sociais, informando que o episódio não deixou feridos.

"Tá tudo bem, não aconteceu nada com ninguém, foram só danos materiais", contou. "Bora pra frente, vamos trabalhar. É vender carro pra consertar agora".

Área isolada



à reportagem, o proprietário do imóvel conta que se mudou para o local há três anos e que a casa vizinha, com quem divide o muro que desabou, foi construída há um ano e meio.

Ele diz já vinha reclamando de infiltrações na estrutura há um tempo e que o condomínio chegou a levar uma equipe ao local, que disse não haver relação entre o problema e a residência vizinha.

Nesta quinta-feira (26), agentes da Defesa Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) estiveram no local para avaliar a situação do deslizamento de terra

Samuel diz que a área foi isolada e que sua família foi orientada a evitar a parte debaixo da casa. Devido ao susto, a filha está com medo de dormir na casa.

Ainda de acordo com o proprietário, até a manhã desta sexta-feira (27), o condomínio não havia enviado nenhum representante ao local. Uma perícia para verificar as causas do ocorrido já foi contratada e o prejuízo é estimado em mais de R$ 1 milhão.

Da Redação com G1