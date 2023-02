Novos valores: nova tabela de contribuição à Previdência Social entra em vigor

Entrou em vigor nesta semana, na quinta-feira (1º), a nova tabela de contribuição para a Previdência Social. Os valores de contribuição são reajustados de acordo com o novo salário-mínimo, que subiu de R$ 1.212 para R$ 1.302.

Os novos valores passaram a valer neste mês, pois são relativos aos salários de janeiro. Por isso, o holerite de fevereiro já vira com o novo valor de contribuição.

Salário de contribuição e alíquota

• Até R$ 1.302,00: 7,50%

• De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29: 9%

• De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94: 12%

• De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49: 14%

O salário mínimo define também o índice de reajuste dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de quem recebe o piso previdenciário nacional, além da tabela de contribuição (de empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos).

O INSS diz que as alíquotas permanecem em 20% e 11% para contribuintes individuais e de 20%, 11% e 5% para os contribuintes facultativos, de acordo com a forma de contribuição à Previdência Social. No caso do segurado empregado, o recolhimento é feito diretamente pela empresa.

Da Redação com Infomoney