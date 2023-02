Piloto usa drone para assustar moradores de zona rural, e ação é alvo de críticas na internet; veja VÍDEO

Um piloto de drone gravou um vídeo sobrevoando regiões de uma zona rural no Brasil e capturando a reação dos moradores ao perceberem a aproximação do objeto. Nas gravações publicadas em um perfil do TikTok, o piloto do drone persegue mulheres e crianças, que se escondem e tentam se proteger.

drone assusta moradores

Circulando nas redes sociais, as imagens geraram polêmica entre usuários, que criticaram o uso do drone para invadir a privacidade e até expôr os moradores da área sobrevoada. Outros, entretanto, disseram ter se divertido com a brincadeira. VEJA VÍDEO:

Vídeo: piloto usa drone para assustar moradores de zona rural, e ação é alvo de críticas na internet

Vídeo que circula nas redes sociais mostra piloto de drone usando equipamento para assustar moradores de zona rural pic.twitter.com/9sDH44zMq9 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 9, 2023

O autor da publicação ainda não foi identificado, e não há indícios sobre o lugar onde o vídeo foi filmado. Até esta quarta-feira (8), o post somava mais de 100 mil curtidas no TikTok e mais de 1 milhão de visualizações no Twitter.

Da Redação com Itatiaia