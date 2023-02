Censo escolar 2022: crescem matrículas na educação básica; veja outros números

O Censo Escolar da Educação Básica 2022 indica um aumento no número de matrículas no Brasil após o fim da emergência de saúde pública causada pela COVID-19. No ano passado, foram registrados 47,4 milhões de estudantes em 178,3 mil escolas de educação básica, o que representa um aumento de 714 mil alunos em relação ao ano anterior.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O levantamento aponta que, durante o mesmo período, as escolas privadas experimentaram um aumento de 10,6% nas matrículas, o que as aproxima dos níveis observados antes da pandemia, em 2019. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a queda mais significativa durante a crise de saúde foi identificada justamente nesta rede de ensino.

Já na rede pública de ensino, o censo aponta que os números de matrículas na educação básica não sofreram grandes variações, com 38,3 milhões de matrículas registradas no ano passado, comparadas aos 38,5 milhões registrados no ano anterior.

Durante uma coletiva de imprensa, o ministro da Educação, Camilo Santana, avaliou que os resultados do censo indicam que o país está recuperando os índices registrados antes da pandemia da COVID-19. "A pandemia impactou negativamente várias áreas do país, mas, especialmente, na área da educação. Estamos retomando nossos patamares", afirmou.

Veja a seguir alguns dados do ensino infantil ao médio:

Educação infantil

2022 comparado a 2021: Aumento de 8,9% em matrículas na rede pública e de 29,9% na rede privada de ensino

74,4 mil creches funcionando no país, 66,4% públicas e 33,6% privadas. 50,7% das creches privadas possuem convênio com poder público

Crescimento de 3,9% no total de matriculados na pré-escola. Foram mais de 5 milhões de matrículas, 78,8% na rede pública e 21,2% na privada

Educação fundamental

De 178,3 mil escolas de educação básica, 122,5 mil ofertam alguma etapa de ensino fundamental

A rede municipal é a que mais atende os anos iniciais: 69,3%

Nos anos finais o atendimento ficou em 44,4% na rede municipal, 39,9% na estadual e 15,5% na rede privada

Ensino médio

Aumento de 1,2% no número de matriculados frente a 2021

Rede estadual atende a 84,2% dos estudantes, federal a 3% e privada a 12,3%

81,9% dos alunos estudam durante o dia e 18,1% à noite

Outros números sobre taxa de alfabetização, EJA e contabilização do número de professores podem ser vistos aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Fonte: Agência Brasil