Médicas zombam de choro de crianças atingidas por raio e são exoneradas; veja vídeo

Duas médicas foram exoneradas após ironizar o choro de crianças que esperavam atendimento depois de serem atingidas por raios, no município de Maués, no Amazonas. O vídeo foi gravado por uma das profissionais e publicado nas redes sociais.

“Eu comemorando que tá chovendo na cidade. Minutos depois: criança atingida por raio”, escreveu a médica, que trabalhava no Hospital Raimunda Francisca Dinelli, em stories postados no Instagram.

Na gravação, uma questiona a colega: “e aí, tu que vai suturar essas crianças gritando?”. “Isso mesmo, parece que estão sendo exorcizadas”, responde a outra médica, rindo. Veja o vídeo:

Com a repercussão do vídeo, a Prefeitura de Maués se pronunciou nessa quarta-feira (8), comunicando a exoneração das duas envolvidas.

“A administração municipal vem reiterar que preza por uma saúde pública humanizada, bem como repudia e rechaça qualquer postura antiética e desumana de profissionais de saúde. Informa também que determinou imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas nesse lamentável episódio”, diz nota.

O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CREMAM) também se pronunciou sobre o caso nesta quinta-feira (9). Por meio de nota, o órgão disse que tomou conhecimento do ocorrido por meio da imprensa e que determinou uma sindicância para apurar as responsabilidades profissionais e éticas das médicas.

“O processo de apuração seguirá sob sigilo conforme determina a lei. Informamos ainda que o Conselho de Medicina do Amazonas não compactua com este tipo de atitude e que trabalhamos diuturnamente em prol da ética e da boa medicina”, diz nota do CREMAM.

Ainda segundo o órgão, o procedimento seguirá o disposto no Código de Processo Ético – Profissional, por meio da Resolução CFM nº 2.306/2022. As duas médicas envolvidas não se pronunciaram sobre o caso.

