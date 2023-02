Saiba como configurar os limites PIX no app do seu banco

O Banco Central modificou as regras do PIX em janeiro, e é preciso saber como alterar os limites de uso. Isso porque agora o cliente pode transferir todo o limite diário de uma vez só (antes havia uma trava por transação).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Se a pessoa tinha um limite diário de R$ 3.000, mas uma trava de R$ 1.000 por transação, precisava fazer três vezes a mesma operação para conseguir transferir tudo. Agora é de uma vez só. Para conhecer, aumentar ou diminuir esse limite diário, é só usar o app no celular ou o internet banking no computador. Veja a seguir como fazer isso nos apps dos principais bancos.

Banco do Brasil

A tela inicial do aplicativo exibe a opção "Meus limites". Após clicar nela, o usuário verá diversas opções, entre elas Pix. O próximo passo é selecionar "Personalizar limites Pix" e, logo depois, escolher se fará ajustes no valor mensal, diário ou noturno, por exemplo.

A redução é aprovada automaticamente no app, mas o pedido de aumento precisa ser confirmado pelo internet banking ou em uma agência bancária do Banco Brasil. O processo de aprovação leva 24h após a solicitação.

Bradesco

O primeiro passo é clicar na opção "Pix" e logo depois em "Limites Pix". O cliente é direcionado a uma tela em que pode fazer o gerenciamento do limite de transferências da conta-corrente e da conta-poupança. É possível digitar ou usar o comando deslizável para escolher os valores e confirmar para completar o pedido.

Caixa

O usuário clica no campo "Pix" e, em seguida, a tela exibe a opção "Meus limites". Lá é possível fazer as alterações desejadas para transferência e clicar em "Confirmar" para finalizar a solicitação. O valor máximo para transações diárias é R$ 5.000, que pode ser modificado para R$ 30 mil para pessoas físicas ao iniciar o pedido no app validar o celular no caixa com a solução Mobile Forte.

Itaú

É necessário tocar na opção "Pix" para ser direcionado aos "Meus limites". Lá é possível fazer ajustes de valores transferência entre suas contas, contatos salvos e não salvos e pessoas jurídicas. Basta selecionar a quantidade que deseja e depois clicar em "Confirmar" para concluir a solicitação.

Nubank

Vá até a "Área Pix" e selecione a opção "Configurar Pix", onde será possível gerenciar o limite diário de transferências. No campo "Meus limites Pix" aparece os ajustes de transação. Ainda é possível adicionar pessoas na "Lista de confiança", função que permite fazer Pix de qualquer valor para contatos de confiança, como amigos e familiares.

Pagbank

Clique no ícone "Perfil" e selecione a opção "Meus limites". Toque em "Transferências Pix" e, na sequência, em "Mais opções". A tela exibirá o limite atual do usuário, que poderá ser ajustado para mais ou menos em "Solicitar ajuste de limite diário". Clique em "Confirmar" para encerrar.

Santander

O cliente clica no ícone "Pix" para ser direcionado à opção "Meus limites Pix". É possível mudar os valores de transferência —ao digitar os números desejados ou utilizar o comando deslizável— entre contas próprias e para terceiros. A solicitação é encerrada com um toque na opção "Salvar".

Com UOL