Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2563 e prêmio vai a R$ 10 milhões; veja números sorteados

O resultado da Mega-Sena 2563 com prêmio de R$ 4.928.913,07 milhões foi divulgado neste sábado (11), em São Paulo (SP), e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 10 milhões no próximo concurso que vai ser realizado na terça-feira (14).

Os números sorteados hoje foram: 05 - 09 - 14 - 30 - 38 - 50.

Foto: Reprodução Internet

49 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 54.606,04. Os 3.714 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.029,19 cada.

Da Redação com CEF/Valorinveste