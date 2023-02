Gêmeas siamesas separadas em Goiânia brincam e interagem em hospital e vídeo viraliza na internet

Um mês após a cirurgia de separação, as gêmeas siamesas Heloá e Valentina já estão brincando e interagindo. Elas seguem internadas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) em Goiânia (GO).

O médico cirurgião pediátrico, Zacharias Calil, publicou vídeos das duas crianças em suas redes sociais na noite de sábado (11/2). Veja vídeo:

Irmãs siamesas eram unidas pelo tórax e passaram por uma complexa cirurgia de separação com mais de 17 horas de duração

No dia 11 de janeiro, Calil coordenou uma complexa cirurgia de mais de 17 horas de duração para separação das gêmeas.

A cirurgia de separação de gêmeos siameses é uma cirurgia complexa e desafiadora que envolve a separação de dois ou mais bebês em seus corpos.

As duas irmãs eram unidas pelo abdômen. Segundo o médico, elas compartilhavam parte da bacia, fígado, genitália, intestino delgado e grosso.

Ainda no sábado, a pequena Valentina deu um presente para o médico e a entrega foi registrada em uma gravação.

Após a cirurgia, os gêmeos geralmente precisam de cuidados médicos adicionais e fisioterapia para ajudar a restaurar sua saúde e mobilidade.

