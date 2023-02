Sisu: saiba como funciona e quais os requisitos para participar

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é um programa do governo federal que seleciona estudantes para faculdades e instituições públicas de ensino. Vale lembrar que o aluno só pode se inscrever caso tenha feito o Enem e não tiver zerado a redação.

As inscrições serão abertas de 16 à 24 de fevereiro, o resultado sai no dia 28, as matrículas iniciam no dia 2 de março, se estendendo até dia 8 de março. O aluno deve acessar o Portal Acesso Único a partir da data prevista (16), com o login e a senha fornecidos na hora da inscrição do Enem 2022. O sistema fica aberto até 23h59 do dia 24.

Notas de corte

Durante a madrugada, o sistema faz o cálculo e divulga as notas de corte e a classificação parcial de cada curso registrado.

Pode acontecer de um dia o aluno estar acima da linha de corte e no outro dia estar abaixo. É aconselhável que o inscrito verifique sua classificação todos os dias.

As notas de corte são calculadas de acordo com o peso de cada universidade. Por exemplo, a prova de Matemática vale mais para a carreira de um engenheiro do que para um jornalista, consequentemente, para disputar uma vaga em engenharia, a nota de Matemática deve ser a mais alta possível.

Lista de espera

Os candidatos que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso poderão participar da lista de espera. A manifestação de interesse para a lista deve ser feira entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março.

Em caso de empate nas notas, o estudante que tiver a maior nota na redação do Enem ficará melhor colocado.

