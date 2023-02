Programa social de aplicativo de transporte doa cupom para mulheres serem levadas à Delegacia em caso de violência; conheça

Ao solicitar uma corrida por aplicativo, uma moradora da zona sul de Porto Alegre expôs a violência sofrida em casa. Assim que o condutor aceitou o chamado, recebeu uma mensagem no bate papo da plataforma, onde a passageira dizia: “Moço, tu aceita corrida pra próxima". Em seguida, outra frase: "Por favor, preciso sair daqui". Em mais uma, afirmou: "Meu marido me bate”. Com palavras abreviadas, completou: "Não tenho dinheiro para pagar".

Lucas Alexandre Pereira Bettio, 22 anos, respondeu que isso não seria um problema, e em poucos minutos chegou ao destino (o endereço e a identidade da mulher são omitidos para não expor a vítima). À reportagem de GZH, o motorista admitiu ter se assustado ao ler o relato da passageira, mas garante não ter pensado em negar o socorro.

— Foi um choque. A gente pensa: “Será que isso tá acontecendo mesmo?”.

Enquanto se deslocava para buscar a passageira, Bettio enviou prints da conversa para a esposa, que também reagiu com espanto e preocupação, mas o incentivou a continuar no trajeto. Segundo o condutor, a vítima entrou de forma acelerada no veículo e estava com o rosto inchado, "de chorar ou de alguma agressão", diz, incerto. Ele perguntou se ela estava sendo seguida e se o agressor estava no imóvel. Nervosa, a vítima acabou não respondendo aos questionamentos, e os dois continuaram a viagem.

Bettio tentou acalmá-la, orientou que buscasse ajuda com a polícia e recebeu acenos de concordância da vítima.

Lucas, dois anos e meio:

— Eu penso nele e penso na minha esposa. Quero dar o exemplo, para que ele viva o contrário disso — deseja.

O que dizem as operadores de transporte

GZH procurou as duas operadoras de transporte por aplicativo que atuam no Estado.

A 99 elogiou a atitude do colaborador e informou que, desde 2021, está em atividade o “99 Mais Mulheres”, programa que dá suporte em casos como esse: com o código DELEGACIADAMULHER, é gerado um valor de R$ 15. Basta incluir o cupom, digitar “Delegacia da Mulher” no destino, e a usuária será direcionada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) mais próxima.

Em nota, a Uber definiu a violência de gênero como “um problema social complexo e sistêmico”, e informou que opera, desde 2018, a assistente virtual Ângela, criada em parceria com o Instituto Avon. Para buscar orientação e códigos promocionais para viagens gratuitas, é necessário salvar o número (11) 94494-2415 nos contatos do WhatsApp.

Como denunciar

Para comunicar casos de violência contra a mulher, ligue para o telefone 180 do governo federal ou contate o Disque-Denúncia pelo 181.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul também tem um WhatsApp para atendimento. O número é (051) 98444-0606.

Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, delegacias especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive on-line, pelo site do Ministério Público.

