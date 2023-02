Veja como recuperar o valor esquecido do abono salarial PIS/Pasep de 2020: mais de 400 mil trabalhadores ainda não realizaram o saque

A partir de quarta-feira (15), os trabalhadores têm a oportunidade de solicitar os valores esquecidos do abono salarial PIS/Pasep referentes ao ano-calendário de 2020, que foi pago em 2022.

Foto: Divulgação

De acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 399.975 brasileiros ainda não resgataram o benefício, totalizando um montante de R$357,94 milhões.

Desse total, R$100,54 milhões são do PIS e podem ser resgatados por 120.947 colaboradores, enquanto R$257,38 milhões são referentes ao Pasep e estão disponíveis para 279.028 trabalhadores. Está na hora de verificar se você é um desses trabalhadores e resgatar o que é seu por direito.

Embora os saques do abono salarial PIS/Pasep do ano-calendário 2020 tenham sido encerrados em 29 de dezembro do ano passado, ainda há uma oportunidade de recuperar o dinheiro caso você tenha perdido o prazo.

Confira como resgatar os valores esquecidos.

A partir desta quarta-feira (15), iniciou-se o pagamento do abono salarial de 2021. Além disso, os brasileiros que não fizeram o resgate dos valores do ano-calendário 2020 terão uma nova oportunidade de sacar as quantias esquecidas.

Para solicitar o resgate, é necessário abrir um recurso administrativo no Ministério do Trabalho, que analisará o caso e liberará o valor para o trabalhador. Embora o processo possa parecer burocrático, é simples e pode ser realizado por telefone, através do número 158, presencialmente nas unidades do Ministério do Trabalho ou por e-mail.

Após a abertura do recurso, a situação será avaliada em até 30 dias. Se o recurso for aprovado, o pagamento será concedido já no mês seguinte.

É importante ressaltar que o trabalhador tem direito ao abono salarial por até cinco anos após o término do prazo para saque. Dessa forma, quem não resgatou o abono do ano-base 2020 em 2022, ainda pode fazê-lo até o dia 29 de dezembro de 2027.

Da redação com Portal Contábeis.