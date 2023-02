Inscrições para o Sisu começam hoje

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que acolhe estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior, começam nesta quinta-feira (16). Para se inscrever, os candidatos interessados devem acessar o Portal Acesso Único do Ministério da Educação até o dia 24 de fevereiro.

O site disponibiliza ainda informações sobre processos seletivos para o ensino superior, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com financiamento especial para cursos superiores.

Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Ministério da Educação, “os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies”.

Dúvidas

Quais instituições estão participando desta edição do Sisu?

Além da maioria das universidades públicas, alguns institutos e centros federais também participam do sistema de seleção. Acesse a ferramenta de busca do Sisu e clique na opção “Lista de instituições”. Um box com todas as instituições participantes aparecerá, divididas por estados.

Quais cursos estão sendo oferecidos?

No mesmo link do tópico anterior, clique na opção “Lista de Cursos”. Um box com todos os cursos ofertados, em ordem alfabética, aparecerá.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer à qualquer vaga é necessário ter feito o Enem 2022 e obtido nota maior que zero na redação. No entanto, algumas universidades adotam ainda um critério de nota mínima para se inscrever em determinados cursos. Caso o candidato não tenha atingido a nota mínima, um aviso será emitido no momento da inscrição com esta informação. Candidatos que realizaram o exame na condição de treineiro não podem se inscrever.

Como é feita a inscrição?

Primeiro, você precisa acessar o site do Sisu e clicar em “Fazer Inscrição”. Na próxima tela, clique em “Entrar com GOV.BR ou fazer cadastro” e insira seu login utilizado no Enem e em outros sites do governo federal. Em seguida, confirme os dados para o Sisu entrar em contato com você. Depois da atualização, você está pronto para começar a inscrição.

Clique em “Fazer inscrição na 1ª opção”. Na página de busca, você consegue pesquisar quais são as universidades e cursos disponíveis. Após confirmar a inscrição, é possível se inscrever em uma segunda opção.

Fique atento também à modalidade das vagas: todas as instituições adotam reserva de vagas. Caso não se encaixe em nenhum critério da reserva, você deverá se inscrever na modalidade “Ampla Concorrência”. Depois de se inscrever na primeira e segunda opção, é possível acompanhar a inscrição e as notas de corte ao longo dos dias e, inclusive, alterar suas opções.

Quais são as modalidades de reserva de vagas?

Todas as universidades participantes do Sisu adotam a Lei de Cotas. De acordo com o edital, as instituições federais de ensino reservam, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. No preenchimento dessas vagas, 50% deverão ser destinadas a estudantes que tenham renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, a autodeclarados pretos, pardos e indígenas e a pessoas com deficiência.

Há, ainda, instituições que disponibilizam políticas afirmativas próprias, como para refugiados ou pessoas trans.

Como variam as notas de corte?

No primeiro dia de inscrição não há uma nota de corte predefinida para cada curso. Isso porque as notas são calculadas de acordo com a pontuação das pessoas que se candidataram. Caso existam 40 vagas, por exemplo, os 40 candidatos com maior pontuação serão temporariamente classificados, e a menor dentre estas será a “nota de corte”.

Como é possível alterar as opções de curso e instituição ao longo dos quatro dias de Sisu, essas notas também variam todos os dias – quase sempre, durante a madrugada ou manhã. A nota de corte final só será definida no último dia de inscrições.

O que são os “pesos” que as universidades adotam?

Algumas instituições adotam “pesos” diferentes para cada área do conhecimento do Enem de acordo com os cursos. Isso significa que para alguns cursos sua pontuação em Ciências Humanas ou Redação, por exemplo, pode ser mais valorizada do que a de outras áreas do conhecimento. É por isso que sua nota pode variar de uma instituição ou curso para outra. Geralmente há uma relação entre o curso e a área mais valorizada, podendo um curso de Biologia dar um peso maior à Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

É possível se inscrever no Sisu mesmo se estiver matriculado em outra instituição de Ensino Superior?

Contanto que não seja uma instituição pública, você pode se inscrever e matricular normalmente caso selecionado a partir do Sisu. Existe, no entanto, uma lei que impede que uma pessoa curse duas instituições públicas ao mesmo tempo. Portanto, nesse caso seria possível se inscrever no Sisu, mas não realizar a matrícula — a não ser que até essa data o candidato já não tenha mais vínculo com a instituição anterior.

E se minha nota for igual à nota de outro candidato ao meu curso, como é feito o desempate?

Nesse caso existem alguns critérios adotados pelo Sisu, que seguem a seguinte ordem:

maior nota na redação;

maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;

maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e

maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Como faço para saber se fui aprovado e me matricular?

Assim que for encerrado o período de inscrição, o sistema selecionará automaticamente os candidatos mais bem colocados em cada carreira, considerando os pesos, modalidades e número de vagas. O resultado poderá ser conferido na página do candidato no Sisu, nas instituições participantes ou na central de atendimento do MEC. Para se matricular, o candidato deverá consultar a instituição na qual foi aprovado qual será o dia, horário e procedimento de matrícula.

Caso seja aprovado na primeira e segunda opção, é possível escolher em qual delas se matricular?

Não. O sistema verifica e classifica o candidato seguindo a ordem de preferência que o candidato inseriu: primeiro a 1ª opção e depois a 2ª. Isto é, ele só pode ser selecionado em uma das duas opções. Mesmo que aprovado em ambas, o candidato só poderá se matricular no curso e instituição da 1ª opção. Somente se o candidato não for selecionado na 1ª opção de curso é que a sua nota será considerada para a classificação em sua 2ª opção.

Caso seja aprovado apenas na segunda opção, é possível entrar para a lista de espera da primeira opção?

Não. Só podem manifestar interesse em participar da lista de espera candidatos que não foram selecionados na chamada regular de nenhuma das duas opções de curso.

Então quem pode participar da lista de espera?

Só poderá manifestar interesse em participar da lista de espera o candidato que não foi aprovado em nenhuma de suas opções. É preciso acessar o sistema e selecionar a opção de que deseja participar para entrar na lista.

Como é possível saber se fui selecionado na lista?

A partir do momento em que manifestar interesse na lista de espera, o candidato deverá acompanhar as chamadas junto à instituição para verificar se foi selecionado.

