Carro cai em cratera e afunda após rompimento de adutora em avenida

Um vídeo feito por pessoas que passavam pela Avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, mostra o momento exato em que um carro caiu num buraco e afundou. O caso aconteceu nesta quinta-feira (16), após o rompimento de uma tubulação no local e o homem e a mulher que estavam no veículo conseguiram escapar através da janela do veículo.

Foto: Reprodução internet

A maior parte dos veículos atravessavam o alagamento pela parte direita da pista, subindo no passeio para fugirem do alagamento.

Um carro branco tenta a sorte ao atravessar a via alagada. Apesar de o veículo ser alto, ele cai em um buraco, fica preso e começa a afundar.

Depois de alguns segundos, o casal conseguiu sair pelo vidro do carro. As pessoas que estavam no local conseguiram uma corda e o homem e a mulher que estavam no carro foram puxadas para fora do alagamento.

Carro é "engolido" após rompimento de adutora em avenida. Motoristas precisaram passar pelo passeio para desviar de cratera. Fato ocorreu em Salvador-BA pic.twitter.com/pV5e5EuCJY — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 17, 2023

Já o carro ficou submerso na via, que faz ligação com a Avenida Garibaldi e é um ponto importante de passagem de veículos para os foliões acessarem os locais de carnaval.

Da Redação com G1