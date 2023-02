Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado

Neste sábado (18), o sorteio da Mega-Sena do concurso 2.566 está oferecendo um prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorrerá às 20h em São Paulo.

Fot: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

No concurso anterior, realizado na quinta-feira (16), três apostas conseguiram acertar todas as seis dezenas, e cada uma irá receber uma parte do prêmio total de R$ 52.879.877,05.

Para participar da Mega-Sena, é possível fazer uma aposta mínima de R$ 4,50, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, até as 19h. É preciso fazer um cadastro, ter pelo menos 18 anos de idade e fornecer o número do cartão de crédito. O processo de apostas online é acessível através de celulares, computadores ou outros dispositivos.

Esta semana a Mega-Sena soma três sorteios: na terça-feira (14), na quinta-feira (16) e no sábado (18).

Probabilidades

As chances de ganhar em cada sorteio da Mega-Sena variam dependendo do número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, que consiste em escolher seis dezenas por um valor de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, de acordo com informações da Caixa.

Para uma aposta com o limite máximo de 15 dezenas, pelo valor de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: G1.