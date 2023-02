Chuvas no litoral de São Paulo causam destruição, deixam desabrigados e 36 mortos

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo neste fim de semana deixaram ao menos 36 mortos e centenas de desalojados e desabrigados, segundo as prefeituras locais e a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Foto: Prefeitura de São Sebastião

Os temporais causaram alagamentos, deslizamentos, soterramento de casas, afetaram o abastecimento de água e levaram à interdição de rodovias e estradas, deixando os moradores isolados.

Pelo menos 228 pessoas ficaram desabrigadas e 338 foram evacuadas do litoral, segundo o governo do estado. De acordo com a agência France Press, as autoridades não informaram o número de pessoas desaparecidas ou feridas.

O chefe da Defesa Civil, capitão Henguel Ricardo Pereira, disse que as autoridades esperam que o número de mortos cresça bastante nas próximas horas, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

O governo do São Paulo decretou estado de calamidade pública nas cidades de São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e Bertioga.

Veja o vídeo do exato momento que a chuva chega ao litoral:

Veja o exato momento que chuva chega ao litoral paulista, causando destrição e mortes pic.twitter.com/YBILtxkhl4 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 20, 2023

Da Redação com BBC Brasil