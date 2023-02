5G chega em Sete Lagoas e mais 49 cidades de Minas no final de fevereiro. Veja as cidades

As operadoras de telefonia móvel poderão solicitar a instalação da nova rede 5G em Sete Lagoas e mais 49 municípios de Minas Gerais, de pequeno e médio porte a partir do dia 27 de fevereiro. No Brasil serão alcançadas 347 municípios, incluindo os 50 de Minas Gerais nesta leva, com isso, o total de cidades aptas a receber a internet de altíssima velocidade chegará a um total de 487 localidades no Brasil.

Foto: Reprodução Internet

A informação é do conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Moisés Queiroz, que também é presidente do Gaispi, grupo responsável por acompanhar a instalação da nova rede 5G. O Grupo vai se reunir na próxima quinta-feira para aprovar a lista das cidades. O 5G confere velocidade até cem vezes superior ao atual 4G.

Fazem parte dessa nova leva municípios que estão localizados próximos a regiões metropolitanas e cidades acima de 500 mil habitantes. Com isso, haverá localidades aptas a receber 5G que contam com população menor de 30 mil pessoas, por exemplo.

"Com essa nova cobertura, o 5G vai estar disponível para cerca de 40% da população já, o que é um resultado positivo", disse Queiroz ao Globo.

Ele explicou que, para facilitar a ampliação da rede 5G, as cidades foram divididas em "clusters" e não apenas pelo tamanho da população. Isso, segundo ele, ajuda no desenvolvimento e instalação dos projetos das empresas de telecomunicações.

Na lista que será aprovada pelo Gaispi na quinta-feira estão cidades de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goias, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Após a solicitação feita pelas teles, os pedidos são licenciados e as antenas, ligadas.

Queiroz lembra ainda que até 30 de junho a expectativa é que 1.610 cidades já estejam aptas a receber o 5G. Até lá, serão incluídos grupos de cidades com mais de 200 mil habitantes, por exemplo.

Em média, a antecipação da instalação da rede está em um ano e três meses de acordo com a previsão original do edital do 5G, porque a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) permitiu a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas (da banda C para a banda Ku).

Das 347 cidades, 177 têm população abaixo de 30 mil pessoas; 111 cidades, entre 30 mil e 100 mil; 37 cidades, entre 100 mil e 200 mil; e 22 cidades, acima de 200 mil.

Veja as cidades em Minas que receberão o serviço:

MG Araguari

MG Baldim

MG Barão de Cocais

MG Belo Vale

MG Bom Jesus do Amparo

MG Bonfim

MG Brumadinho

MG Caeté

MG Capim Branco

MG Confins

MG Esmeraldas

MG Florestal

MG Fortuna de Minas

MG Funilândia

MG Indianópolis

MG Inhaúma

MG Itabirito

MG Itaguara

MG Itatiaiuçu

MG Itaúna

MG Jaboticatubas

MG Nova União

MG Juatuba

MG Lagoa Santa

MG Mateus Leme

MG Matozinhos

MG Moeda

MG Monte Alegre de Minas

MG Nova Lima

MG Pará de Minas

MG Pedro Leopoldo

MG Prata

MG Prudente de Morais

MG Raposos

MG Rio Acima

MG Rio Manso

MG Sabará

MG Santa Bárbara

MG Santa Luzia

MG São Gonçalo do Rio Abaixo

MG São José da Lapa

MG São José da Varginha

MG Sete Lagoas

MG Taquaraçu de Minas

MG Tupaciguara

MG Vespasiano

MG Arinos

MG Buritis

MG Cabeceira Grande

MG Unaí

Da Redação com Agência Brasil