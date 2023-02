Pai esquece que deixou filha na casa de tia e aciona polícia para desaparecimento

A Polícia Militar do Tocantins foi mobilizada para uma ocorrência de desaparecimento de uma criança na noite dessa terça-feira (21), em Araguaína, mas na verdade o pai da menina havia somente se esquecido de que ela estava na casa de uma tia.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o portal Gazeta do Cerrado, uma equipe da PM estava fazendo um patrulhamento na cidade, quando se deparou com o homem de 39 anos. Ele desceu do carro onde estava e começou a gritar por socorro em direção aos policiais.

Segundo os militares, o homem estava emocionalmente fragilizado e disse que sua filha teria sido sequestrada por um homem desconhecido, provavelmente um caminhoneiro.

No entanto, ao conversar com o pai, os agentes notaram que as informações não faziam sentido e acabaram conseguindo falar com a mãe da criança.

A mãe, que não é mais casada com o homem, contou que filha estava na casa de uma tia, onde havia sido deixada pelo próprio pai. Ainda segundo a PM, o homem estava embriagado e, aparentemente, passava por um surto.

Com Bhaz