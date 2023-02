Redução da carga horária semanal para 4 dias de trabalho resulta em menor incidência de burnout e manutenção da produtividade

Um estudo abrangente sobre o novo modelo de trabalho demonstrou que os funcionários apresentaram menor nível de estresse, maior qualidade de vida e produtividade elevada em uma escala sem precedentes.

Foto: Getty Images/Hinterhaus Productions

Um grande estudo internacional, publicado na terça-feira, dia, revelou que a jornada de trabalho de quatro dias pode ser altamente benéfica tanto para os funcionários quanto para os empregadores. Se você estiver chegando ao final de uma semana de trabalho, pode se sentir exausto e sobrecarregado. No entanto, se tivesse um dia a mais de folga, seria capaz de descansar e se recuperar adequadamente. Este estudo, coordenado pela organização 4 Day Week Global, mostrou que a semana de trabalho reduzida é capaz de reduzir o burnout em 71% sem afetar as metas de produtividade das empresas.

Este experimento foi conduzido com 2,9 mil trabalhadores de 61 empresas do Reino Unido, dos ramos financeiro, varejista, de consultoria, habitação, TI, marketing, hotelaria e recrutamento. Durante seis meses, as companhias reduziram a jornada de trabalho de seus funcionários em 20%, sem alterações nos salários. Os resultados mostraram que sete em cada dez funcionários relataram níveis mais baixos de burnout do que antes e cerca de quatro em cada dez se sentiram menos estressados graças ao horário reduzido.

O burnout é um resultado comum de estresse crônico provocado pelo trabalho, seus principais sintomas são exaustão, esgotamento mental e redução de produtividade. Em janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu o burnout na lista de doenças do trabalho. No experimento, os chefes conseguiram aumentar a eficiência de suas equipes implementando reuniões mais curtas, períodos de foco sem interrupção e listas de tarefas de fim de dia.

Benefícios do tempo livre

Um fim de semana de três dias pode ter impactos positivos para aqueles que têm filhos ou cuidam de parentes, de acordo com uma pesquisa. Seis em cada dez entrevistados afirmaram que ficou mais fácil conciliar a vida profissional com a pessoal. Para 62% dos participantes, o tempo livre adicional foi benéfico para a vida social.

Quando questionados sobre como utilizaram o dia extra de folga, a maioria afirmou que o utilizou para administrar tarefas domésticas e compras para a casa, a fim de aproveitar melhor o fim de semana sem preocupações. Muitos também disseram que aproveitaram o tempo livre para atividades recreativas, como esportes, voluntariado ou cozinhar por prazer. Além disso, algumas pessoas utilizaram o tempo para qualificação profissional ou para praticar novas atividades.

Benefícios para o empregador

Os resultados da pesquisa indicam que a adoção da semana de trabalho de quatro dias teve um impacto positivo nas empresas participantes. De acordo com os dados coletados, para 95% das empresas envolvidas, as metas de produtividade permaneceram as mesmas ou melhoraram. Além disso, houve um aumento médio de 1,4% na receita das empresas.

Outro resultado significativo foi a redução de 57% nas saídas dos funcionários das empresas em comparação com o ano anterior. Esse resultado foi atribuído à melhoria na qualidade de vida dos funcionários após a redução da jornada de trabalho. A possibilidade de ter um dia extra de folga por semana parece ter sido um incentivo para que os funcionários permanecessem em seus empregos e se sentissem mais satisfeitos com o trabalho.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Metrópoles.