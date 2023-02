Vídeo: ladrão obriga casal a ficar de joelhos durante assalto; criminoso levou celular de uma das vítimas

Um casal foi obrigado a ficar de joelhos durante um assalto no bairro da Aclimação, área nobre na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (22).

Foto: Reprodução Internet /Câmera de Segurança

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito estaciona a sua moto em frente a uma casa na rua Espírito Santo, por volta das 8h41. Ele desce do veículo e aborda um casal que caminhava pela calçada. O criminoso mostra a arma e manda os dois se ajoelharem.

O ladrão pede a aliança, porém o homem tem dificuldade para tirá-la, então o suspeito resolve pegar o celular dele e obrigá-lo a passar a senha.

O criminoso insiste em pegar a aliança da mulher, mas ela diz que o objeto escorregou e caiu no chão. Ele procura pelo item com a ajuda do casal, até encontrá-lo, volta para a moto e foge do local.

A Polícia Militar afirmou, por telefone, que não foi acionada para a ocorrência.

