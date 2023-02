Imagine estar confinado no Big Brother, com saudade de casa, da família, até que seu cachorrinho de estimação aparece “do nada” dentro da casa mais vigiada, doidinho para matar a saudade. Detalhe importante: você não pode nem pensar em encostar nele, se não acabaria abrindo mão do prêmio milionário. E aí, resistiria à tentação?

Foto: Reprodução/Internet

Foi exatamente isso o que aconteceu no Big Brother da Holanda. O momento foi resgatado por usuários das redes sociais e muitos telespectadores pediram que a dinâmica fosse reproduzida na versão brasileira do reality.

A “prova de fogo” funciona da seguinte forma: ao sinal do “Big Boss”, todos os participantes devem ficar parados, feito estátuas. Nesse meio tempo, eles recebem a visita de alguém importante para um dos brothers e o desafio é permanecer imóvel.

Aquele que encostar no visitante é automaticamente eliminado do reality. Na versão holandesa, a produção levou o cachorro de uma das participantes. Sem entender o que está acontecendo, o animalzinho corro logo em direção à tutora para cheirá-la.

Outro participante do programa recebe a visita da avó, que emociona a todos com lindas palavras direcionadas ao neto. Apesar da tentação, ele permanece imóvel no sofá, ainda que aos prantos.

Com BHAZ