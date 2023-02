Petrobras divulga redução nos preços da gasolina e do diesel

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (28) uma redução nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. Os novos valores passam a valer nesta quarta-feira (1º).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A gasolina passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ 0,13 por litro, ou 3,9%. O diesel A pasa de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, retração de R$ 0,08 por litro, ou 1,9%.

Conforme a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,32 a cada litro vendido na bomba.

Em relação ao preço do diesel, considerando a mistura obrigatória de 90% do combustível tipo A e 10% de biodiesel para comercialização nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,62 a cada litro vendido na bomba.

Em reunião nesta terça-feira (28) com a equipe econômica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu voltar com a cobrança de 75% de impostos sobre a gasolina e 21% sobre o etanol - a medida provisória com a desoneração havia sido renovada por Lula em janeiro. Com isso, voltam a ser cobrados PIS, Cide e Cofins.

Com Itatiaia