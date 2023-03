Oportunidade para limpar o nome: Correios oferece serviço em conjunto com a Serasa

Agências dos Correios em todo o país estão participando do Feirão Limpa Nome em parceria com a Serasa Experian. Essa iniciativa visa ajudar quem está em situação de inadimplência a renegociar suas dívidas diretamente com os credores, por meio de atendimento presencial.

Agência dos Correios em Sete Lagoas fica na R. Major Campos, 202. Foto: Google Street View (abr. 2019)/Reprodução.

Com quase 11 mil agências abertas em todo o país, os consumidores agora têm mais uma opção para regularizar suas pendências financeiras. Além disso, é possível obter informações sobre a vida financeira e renegociar créditos com várias instituições dentro da plataforma.

Após a negociação da dívida, o cidadão terá seus dados retirados do cadastro de restrição e poderá adequar-se financeiramente. O serviço estará disponível até 31 de março de 2023 e há também a opção de consulta a acordos gerados e reimpressão de 2ª via de boletos.

Os valores para realização do serviço nas agências são de R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3,00 por consulta a acordos. O cidadão deve apresentar um documento de identificação oficial que contenha o número do CPF.

Central de serviços

Essa parceria com a Serasa Experian é mais uma adição ao portfólio do Balcão do Cidadão dos Correios, que já oferece vários serviços, como emissão de CPF, certificado digital, consulta ao Serasa e documentos achados e perdidos.

Os Correios seguem ampliando sua parceria com instituições públicas e privadas para oferecer uma variedade de serviços e conveniências em suas agências, fornecendo infraestrutura e capilaridade para a prestação de multisserviços.

Da Redação com Correios