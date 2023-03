Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena nº 2569 e prêmio vai a R$ 32 milhões; veja números sorteados

O resultado da Mega-Sena 2569 com prêmio de R$ 8.982.611,88 milhões foi divulgado nesta quarta-feira (1º) em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 32 milhões no próximo sorteio que será realizado no sábado (4).

Foto: Reprodução Internet

Os números sorteados foram: 06 - 07 - 25 - 28 - 31 - 52

51 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 54.548,94. Os 4.277 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 929,22 cada.

Como fazer um bolão oficial

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial e aumentar suas chances de abocanhar os milhões (e dividir a grana em grupo).

Você pode comprar um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00.

É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Porém, nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Também dá para jogar pelo site Loterias Online da Caixa. A Caixa não permite comprar bolões pelo site, mas você pode adquirir seis opções de combos de jogos.

Pela internet, o valor mínimo é de R$ 30 e o máximo, de R$ 500 por dia. Você escolhe se quer visualizar os números selecionados ou se prefere o formato "Surpresinha", em que o sistema marca aleatoriamente os números da aposta.

Da Redação com Valorinveste