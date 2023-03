FAKE: jovem se surpreende ao descobrir que ‘vista para o mar’ no Rio é adesivo em janela

Uma jornalista de São Paulo que planejava passar o Carnaval com os amigos de frente para a praia, no Rio de Janeiro, teve uma pequena decepção ao conhecer o apartamento alugado por ela. É que a janela que no anúncio parecia ter uma bela vista para o mar era nada menos que um adesivo ilustrativo da Praia do Arpoador.

rio de janeiro vista fake

“Alugamos um apartamento e, pelo anúncio, achamos que tinha vista pro mar…”, conta ela em vídeo que soma quase 300 mil visualizações no Instagram. Á reportagem, Gabi Camargo disse que a situação arrancou risadas no grupo de amigos.

“Resolvemos alugar no começo do ano, a gente tava procurando algo que fosse um pouco mais confortável, foi quando a gente encontrou esse apartamento em Copacabana. Dias antes a gente tava conversando sobre a vista ser ‘um pouco fake’, já que o apartamento ficava um pouco longe do mar”, conta ela.

“Quando eu cheguei lá eu pensei ‘tem alguma coisa errada com essa janela’. Pessoalmente é muito nítido que é um adesivo. Quando abri, eu esperava tudo, rua, morro, praia, floresta, mas não esperava aquelas janelas”, lembra, com bom humor.

Anúncio alertava sobre a ‘vista fake’

No anúncio da acomodação, o proprietário fez um aviso sobre o adesivo da janela. Gabi confessa não ter prestado atenção no detalhe, mas garante que não teve nada a reclamar da estadia.

“Era exatamente o que a gente pensava. A proprietária inclusive é arquiteta e disse que colocou o adesivo para as pessoas lá dentro terem uma vista mais bonita. Então foi tudo pensado mesmo”, explica ela.

Da Redação com BHAZ