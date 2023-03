Cartunista Paulo Caruso morre aos 73 anos em São Paulo após lutar contra câncer

Artista deixou legado na carreira de cartunista e colaborou com programas de TV e jornais importantes no Brasil.

Foto: Reprodução/Instagram @paulocaruso

O cartunista Paulo Caruso faleceu neste sábado (4), aos 73 anos, após cerca de um mês de internação em um hospital particular de São Paulo, lutando contra um câncer. A informação foi confirmada pela equipe do artista e divulgada pela TV Globo.

Nascido em 6 de dezembro de 1949 na capital paulista, Paulo José Hespanha Caruso era irmão gêmeo do também cartunista Chico Caruso. Embora tenha cursado arquitetura na Universidade de São Paulo (USP) nos anos 70, ele não chegou a exercer a profissão.

A partir de 1985, no Salão de Humor de Piracicaba, interior de São Paulo, Paulo Caruso combinou sua paixão pela música com o amor pelos cartuns, formando uma banda composta apenas por cartunistas.

Com início na profissão no final dos anos 60 no Diário Popular, Paulo Caruso trabalhou para diversos jornais, incluindo Folha de S.Paulo e Movimento. Ele também colaborou com diversos programas de televisão, incluindo o icônico "Roda Viva". A morte do artista foi uma grande perda para a comunidade artística e cultural brasileira.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.