Receita Federal: por que o prazo para declarar IR mudou? Qual a vantagem de entregar no 1º dia?

A entrega da declaração de Imposto de Renda começa, geralmente, no primeiro dia de março e é feita até o último dia de abril. No entanto, neste ano, o prazo para remeter as informações referentes aos rendimentos de 2022 para a Receita Federal começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O que muda neste ano é a declaração pré-preenchida. De acordo com a Receita, o objetivo do novo prazo é permitir que desde o início da entrega todos os contribuintes já possam usufruir dessa modalidade. Como a maioria das informações disponibilizadas aos contribuintes pela declaração pré-preenchida chegaram à Receita Federal no final de fevereiro, foi necessário um prazo maior para a consolidação dos dados.

A Receita tem dado atenção à declaração pré-preenchida pois essa modalidade proporciona menos erros e “maior comodidade ao contribuinte”. Ao acessar o documento, o cidadão já encontra um compilado de informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que são alimentadas diretamente nos Programas Geradores de Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, sem a necessidade de digitação. Daí, ele precisa somente conferir os dados.

No ano passado, a entrega também foi prorrogada, mas por outro motivo: a preocupação eram os efeitos da pandemia da Covid-19, pois alguns órgãos e empresas ainda não estavam com seus serviços de atendimento totalmente normalizados.

Por que entregar cedo?

Quanto mais cedo entregar a declaração de Imposto de Renda, mais cedo o contribuinte receberá a restituição. Além disso, neste ano, após os grupos prioritários para receber a restituição (veja lista abaixo), a Receita dará prioridade a quem utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via Pix, chave CPF(única permitida).

Têm prioridade na restituição:

contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos

contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos

deficientes e portadores de moléstia grave

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Confira as datas em que serão pagas as restituições:

31/5 – Primeiro lote

30/6 – Segundo lote

31/7 – Terceiro lote

31/8 – Quarto lote

29/9 – Quinto e último lote

Com O Tempo