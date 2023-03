Receita Federal: saiba como baixar o programa do IR 2023

A Receita Federal antecipou a liberação do Programa Gerador da Declaração (PGD) do Imposto de Renda 2023. Desde a manhã desta quinta-feira (9), os contribuintes já podem fazer o download do programa que será usado para declarar o IR. O PGD é utilizado para preencher e entregar o documento de prestação de contas. Ele está disponível para computadores, tablets e celulares.

A declaração pré-preenchida, no entanto, só estará disponível a partir de 15 de março, quando começa o prazo de declarar o IR. A entrega das declarações neste ano vai até 31 de maio. São esperadas entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações. Em 2022, o fisco recebeu mais de 36 milhões de declarações, acima da previsão inicial de 34,4 milhões.

COMO FAZER O DOWNLOAD DO IRPF 2023 NO COMPUTADOR

Acesse o site receita.gov.br

Na página inicial clique em "Imposto de Renda", no terceiro quadro à direita

Em "Serviços", vá em "Baixar o programa do imposto de renda"

Na página seguinte, clique em "Baixar programa" se o seu computar tiver a versão Windows; caso contrário, escolha a versão nos quadros abaixo

Aparecerá, do lado esquerdo da tela, o ícone IRPF 2023 e outras informações sobre a versão do programa; clique sobre ele

O programa começará a ser baixado; não aperte nenhuma tecla

Selecione onde o programa será baixado e vá em "Avançar"

Clique em "Avançar" novamente para criar ícone na área de trabalho

Aparecerá a mensagem de que a instalação foi concluída, vá em "Terminar"

O PGD do IR 2023 aparecerá na tela inicial do computador

COMO BAIXAR O APP DO IRPF 2023 PELO CELULAR OU TABLET

Acesse a loja de aplicativos do seu celular

Na busca, procure por "Meu Imposto de Renda"

Aparecerá a versão com o logotipo do IRPF

Peça para baixar, caso ainda não tenho, ou para atualizar, caso já possua o aplicativo em seu celular ou tablet

Depois, vá em "Abrir"

Para acessar, é preciso ter conta Gov.br

Informe o CPF e a senha e clique em "Autorizar"

Quem é obrigado a declarar?

As principais regras que obrigam o envio da declaração são as mesmas do ano passado. A tabela do IR não é atualizada desde 2016 - a última correção foi em 2015 - e , portanto, estão vigentes os mesmos valores de rendimentos tributáveis do ano passado. O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, como salário e aposentadoria, está obrigado a declarar o Imposto de Renda.

A regra que obriga a declarar o Imposto de Renda por ter feito operações na Bolsa de Valores mudou. Antes, qualquer contribuinte que tivesse comprado ou vendido ações no ano anterior era obrigado a declarar, independentemente do valor.

