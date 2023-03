Cuidado: golpistas enviam boletos falsos para pessoas com restrição de crédito

Os suspeitos se passam por representantes de empresas de renegociação de dívidas em redes sociais, oferecendo propostas que supostamente são mais vantajosas do que as disponíveis no mercado, com o objetivo de cometer fraudes.

Imagem: Bryan Santos/Pixabay

De acordo com a Serasa, golpistas têm mirado pessoas com dívidas para aplicar fraudes. A empresa de avaliação de crédito identificou mais de 3.000 boletos e chaves Pix falsificados em um total de mais de 10 mil consultas realizadas por meio de sua ferramenta de validação de pagamentos, lançada em novembro para verificar a autenticidade de boletos. No entanto, essa amostra é apenas a ponta do iceberg, já que muitos clientes não verificam a procedência do boleto. Além disso, os criminosos podem usar técnicas como Pix Copia e Cola e QR Code para facilitar a fraude.

Segundo Franciele Tiburcio, coordenadora de soluções da Serasa, os fraudadores se passam por representantes de empresas que oferecem renegociação de dívidas nas redes sociais, prometendo condições melhores do que as do mercado, como a retirada imediata da negativação e um aumento no score de crédito em apenas 24 horas.

A Serasa ressalta que se comunica apenas por seus canais oficiais, como e-mail, telefone e WhatsApp, verificados por um selo azul. A empresa alerta os clientes a desconfiarem de links desconhecidos em material de divulgação.

Para quem deseja renegociar dívidas, a Serasa oferece o Feirão Limpa Nome, que disponibiliza propostas com descontos até 31 de março. O atendimento presencial na capital paulista termina no próximo sábado (11), mas as renegociações podem ser feitas pelo site.

Em outubro do ano passado, um usuário do Twitter denunciou que sua mãe havia caído em um golpe envolvendo um boleto falso. Como o cliente realiza a transação de forma voluntária, as instituições financeiras não são responsáveis pelo ressarcimento.

Segundo Patrícia Camilo, gerente de fraudes da Serasa, o Pix tornou os serviços bancários mais acessíveis, mas também criou oportunidades para fraudes.

Para se prevenir, a Serasa alerta que nunca inicia conversas por meio de redes sociais. Os funcionários da empresa só conversam quando são procurados em seus canais oficiais de atendimento ou com pessoas registradas, também via contas próprias da empresa.

Além disso, a Serasa disponibiliza um verificador de meio de pagamentos na plataforma Limpa Nome, disponível na internet, Google Play e App Store. Para usá-lo, basta fazer login com CPF e senha, selecionar a aba Soluções e escolher a opção Validar Meio de Pagamento na seção Pagamentos. Em seguida, é preciso inserir o código do Pix ou do código de barras no campo indicado.

Se o boleto não for da Serasa, a empresa recomenda verificar se o campo beneficiário indica uma instituição financeira autorizada a renegociar dívidas. Caso seja vítima de tentativas de fraude, é possível registrar um boletim de ocorrência nas delegacias online da Polícia Civil.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Folhapress.