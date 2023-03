VÍDEO: saiba como destinar parte do seu Imposto de Renda a fundos da criança, adolescente e do idoso

Começou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, e você sabia que é possível destinar parte dele diretamente ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos? No vídeo abaixo é ensinado o passo a passo para fazer essa destinação.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aplicação do dinheiro destinado a fundos de amparo a esses grupos é decidida por conselhos formados por representantes da sociedade civil e poder público. Esses conselhos também fiscalizam a aplicação dos recursos.

Edenilson Durães, contador e ex-presidente da CMDCA, apresenta no vídeo estatísticas sobre destinação do dinheiro disponível aos fundos feita ano passado no Brasil: apenas 3% dos R$ 4,82 bilhões foram destinados a Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e 1,6% do mesmo montante a Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa.

A destinação é feita atraves do programa da declaração do imposto de renda. É preciso optar pelo modelo completo da declaração.

Após preencher toda a declaração, quem tiver imposto a pagar terá o valor doado integralmente deduzido e aqueles com direito a restituição o receberão devidamente corrigido. Veja como é simples fazer a destinação:

(Produção do vídeo: Receita Federal em Montes Claros MG, CRC MG e Ministério Público de MG)

Da Redação com Receita Federal - Sete Lagoas/MG