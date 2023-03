IPVA 2023: primeira parcela de carros com finais de placa 7 e 8 vence nesta quinta

A primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2023 (IPVA) vence nesta quinta-feira (16) para automóveis com finais de placas 7 e 8 (veja tabela). Quem fizer a opção por pagar o imposto em cota única terá desconto de 3%. Já o motorista que preferir dividir o valor, pode pagar em três parcelas, nos meses de março, abril e maio.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Pelo segundo ano consecutivo, o Governo do Estado transferiu as datas de pagamento do tributo de janeiro para março. Até o dia 28 de fevereiro, conforme balanço divulgado pelo Governo de Minas, proprietários de 2,1 milhões de veículos se anteciparam e pagaram integral ou parcialmente o IPVA, totalizando R$ 1,5 bilhão de receita. Esse valor já corresponde a 14,7% da previsão de arrecadação do imposto em 2023, que é de R$ 10,3 bilhões. A frota do estado é de 11 milhões de veículos.

Do total arrecadado com o IPVA, 40% são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos, 40% para o Tesouro Estadual e 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Pagamento

O IPVA 2023 pode ser pago em qualquer agência ou terminais de autoatendimento dos agentes arrecadadores autorizados - Banco do Brasil, Mais BB, Itaú, Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, SICOOB, Caixa Econômica Federal -, em todo o território nacional, bastando informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Com Itatiaia