Vídeo: mulher dá à luz em pé no elevador do edifício onde reside; filha e mãe passam bem

Barbara Trindade Passos Casela, de 34 anos, deu à luz, em pé, no elevador do prédio onde mora, no Bairro Jardim Tropical, em Cuiabá, na madrugada da última quinta-feira (16). O trabalho de parto durou apenas 2 horas, e a neném recebeu o nome de Joana Casela Amaro.

A mãe, que é dentista, contou que acordou durante a noite e falou para o marido, Laércio Amaro Alves, que estava sentido que o bebê iria nascer. Ela avisou para o marido tirar a última foto dela antes do nascimento. Barbara disse que já sentia as contrações aumentando.

O marido chamou a sogra, a vizinha e o irmão, a pedido de Barbada e, após a mãe de Barbara tocar a barriga da filha, eles notaram que era hora de correr para o hospital.

"Fomos para o banheiro, deu uma contração, depois a gente foi para sala, deu outra contração. Eu consegui chegar na porta e teve outra contração, aí entramos no elevador. Na hora que saí do elevador, eu falei: 'não vai, eu acho que ela vai nascer'. Voltamos e, novamente, entramos no elevador. Na hora que entramos, ela nasceu", contou Barbara

A pequena Joana Casela Amaro nasceu às 2:18h, com 41cm e 2,165 kg. Depois do parto, eles retornaram para casa e trocaram de toalha. Só deu tempo de mostrar a irmãzinha para o outro filho da Barbara, o Petrus Casela Amaro, e depois seguir para o hospital para cortar o cordão, tirar a placenta e os demais procedimentos médicos. Veja o vídeo:

Com a entrada no hospital, mãe e filha ficaram internadas para acompanhamento. Já são dois dias no local e elas esperam receber alta nesse domingo (19).

Segundo a mãe, a vinda da Joana também é uma realização para o irmão. "Petrus sempre me pedia uma irmã. No Natal, ele pediu para o Papai Noel uma irmãzinha, cheguei comprar uma boneca para ver se ele 'desencanava' da ideia. Quando foi final de julho, eu comecei a sentir uns enjoos e todos falavam que eu estava grávida". E era. Agora mãe, filho, o pai e toda a família celebram a chegada da Joana.

