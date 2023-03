Frentista acusado de atear fogo em cliente em posto de combustível de Curitiba é procurado pela polícia

Paulo Sérgio Esperançeta, um frentista, está sendo procurado pela Polícia Civil do Paraná depois de ser acusado de atear fogo no cliente Caio Murilo Lopes, de 34 anos, em um posto de combustível em Curitiba no último sábado (18). Lopes sofreu queimaduras graves, mas está fora de perigo de morte. O acusado está foragido, e a polícia planeja interrogar testemunhas nessa segunda-feira (20).

Imagens da câmera de segurança mostram quando frentista coloca fogo em cliente em Curitiba (PR) Divulgação

O incidente ocorreu no bairro Pilarzinho, depois que o frentista teria danificado a chave do carro do cliente durante o abastecimento. Imagens de segurança mostram Esperançeta jogando combustível no cliente e ateando fogo em seguida. Testemunhas afirmam que o frentista usou um isqueiro para acender as chamas. Um colega de trabalho conseguiu apagar o fogo usando um extintor. O cliente foi levado ao Hospital Evangélico Mackenzie com queimaduras graves.

De acordo com fontes, a Polícia está investigando como tentativa de homicídio. Esperançeta fugiu do posto em um carro não identificado e não foi encontrado em casa. Em um comunicado à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná afirmou que "as oitivas serão iniciadas e demais diligências pertinentes ao caso serão efetuadas imediatamente".

da redação com informações da CNN