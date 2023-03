Bolsa Família com adicional de R$ 150 para famílias com criança de até 6 anos começa a ser pago nesta segunda

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (20) o benefício extra do Bolsa Família de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o programa de transferência de renda vai alcançar 21,1 milhões de famílias no mês de março. O custo do programa é de R$ 14 bilhões mensais.

Desde janeiro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pente fino no cadastro do programa, eliminando principalmente famílias constituídas de uma única pessoa. Foram excluídos cerca de 1,5 milhão de beneficiários e incluídas 694 mil famílias.

Nesta segunda-feira, recebem o benefício as pessoas com Número de Inscrição Social (NIS) que termina com o número 1. Com o valor adicional para para famílias com crianças de até 6 anos, o governo avalia que o valor médio do Bolsa Família será de R$ 669,93.

Com Itatiaia