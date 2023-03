VÍDEO: clientes entoam hino de louvor em supermercado e viraliza na internet

Dezenas de clientes de um supermercado do Rio de Janeiro se uniram em um coro gospel no último sábado (18). Vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra as pessoas dentro do estabelecimento, localizado em Jacarepaguá, cantando juntas o hino “Porque Ele Vive”.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

As imagens foram compartilhadas no TikTok e já contam com mais de 13 milhões de visualizações. O “fenômeno” durou vários minutos e outra pessoa que estava no supermercado registrou quando os clientes cantavam outra música evangélica. Veja o vídeo:

Viralizou um vídeo em que diversos clientes de um supermercado começaram a cantar um hino evangélico. Os irmãos estão no setor de verduras e legumes quando alguém puxa a música “Porque Ele vive” e o coral continua cantando. pic.twitter.com/JTT5xoBVNq — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 22, 2023

“Uma onda de evangélicos cantando louvores nos supermercados aqui no Rio de Janeiro”, escreveu uma pessoa no Twitter ao compartilhar o vídeo. Ainda não se sabe se o comportamento foi planejado ou se aconteceu de forma espontânea.

Nos comentários dos vídeos, dezenas de usuários se disseram emocionados. “Por mais momentos assim e que a paz entre nos corações das pessoas, o mundo está precisando”, pontuou uma internauta.

Outros, no entanto, disseram que ficariam incomodados caso isso acontecesse enquanto estão fazendo compras.

Da Redação com BHAZ