VÍDEO: Família decora carro para celebrar última quimio de professora com câncer

Uma família de Guarujá, em São Paulo, preparou uma surpresa para celebrar o fim do tratamento de uma professora de 62 anos contra o câncer de mama. Marly Moya realizou a última quimioterapia no dia 15 de março e foi surpreendida pelos parentes.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Para compartilhar a felicidade daquele momento, a família personalizou o carro da professora para levá-la à unidade de tratamento. “Última quimio! Buzine e comemore com a gente”, diz a mensagem escrita no veículo.

Á reportagem, a sobrinha de Marly, Gleika Moya, conta que a tia realizou sete sessões de quimio e que o nódulo já diminuiu em 50%. Agora, a professora se prepara para realizar a cirurgia de retirada do caroço.

“Quem estava dirigindo era a filha dela, minha prima. Ela estava no banco do passageiro e eu no banco de trás tentando registrar tudo. Percorremos algumas ruas de Guarujá em direção a balsa e depois ruas de Santos até a Santa Saúde, onde ela fazia o tratamento”, explica Gleika.

‘Ficamos surpresos com a receptividade’

O vídeo emocionante foi publicado há uma semana no TikTok e conta com quase 640 mil visualizações. Pelos comentários, dezenas de pessoas se alegraram com a notícia e compartilharam experiências parecidas. VEJA O VÍDEO:

VÍDEO: Família decora carro para celebrar última quimioterapia de professora com câncer. Uma das frases dizia: 'Buzine e comemore com a gente' pic.twitter.com/VbvCzouMgq — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 23, 2023

“Ficamos surpresos com a receptividade, o carinho e vibração das pessoas… parecia que fazíamos parte da vida daquelas pessoas! Acho que muita gente tem na família ou conhece alguém que está passando por este momento difícil”, pontua Gleika.

Da Redação com BHAZ