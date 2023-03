Mega-Sena: apostas de Betim e Recife dividem prêmio de quase R$ 75 milhões; morador de Sete Lagoas leva quina

O prêmio da Mega-Sena saiu para a cidade de Betim, região Metropolitana de Belo Horizonte, e Recife (PE). As apostas do concurso 2578 desta quarta-feira (29/3), que acertaram as seis dezenas do sorteio, vão embolsar R$ 37.457.585,34.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Em BH, 13 apostas acertaram a quina da Mega-sena, já em Sete Lagoas, 1 acerto. Cada ganhador vai levar R$ 20.561,43.

O sorteio da Mega-sena concurso 2578 foi realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo. Os números sorteados foram: 37 - 39 - 47 - 50 - 59 - 60.

PRÊMIO DA MEGA-SENA VAI PARA BETIM

A aposta vencedora da Betim foi feita na Pura Sorte Loterias, localizada na avenida Tapajós, no bairro São Caetano.

A cidade mineira também contou com um sortudo na quina que acertou cinco números e vai embolsar R$ 20.561,43. O jogo foi feito na lotérica Gol da Sorte, localizada na avenida Belo Horizonte, no bairro Niterói.

De acordo com a Caixa, se aplicado na poupança, o prêmio da Mega-sena pode render R$ 485 mil no primeiro mês. Caso o ganhador decida investir o valor do prêmio em imóveis, a quantia é suficiente para adquirir 216 apartamentos, no valor de R$ 347 mil cada.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões.

Com O Tempo