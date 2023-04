Será que hoje é seu dia de sorte? Mega-Sena sorteia R$ 37 milhões nesta quarta-feira

Sorteios da Mega-Sena e Dupla Sena de Páscoa oferecem prêmios milionários no Brasil.

Foto: Divulgação/Caixa Econômica Federal/Rodrigo de Oliveira

Nesta terça-feira, 5 de abril, será realizado o sorteio das seis dezenas do concurso 2.570 da Mega-Sena. O evento acontecerá a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, e poderá ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O valor acumulado do prêmio está estimado em R$ 37 milhões.

Para participar, as apostas podem ser feitas até as 19h em todas as lotéricas credenciadas pela Caixa no país ou pela internet. A aposta simples, que permite marcar seis dezenas, custa R$ 4,50.

Sorteio Especial de Páscoa na Dupla Sena

As apostas exclusivas para o Sorteio Especial de Páscoa na Dupla Sena podem ser feitas tanto nas casas lotéricas como pela internet. O sorteio está programado para o próximo sábado (8), às 20h, e será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio estimado é de R$ 35 milhões. Cada aposta simples custa R$ 2,50.

Assim como nos demais concursos especiais promovidos pelas Loterias Caixa, o Sorteio Especial de Páscoa na Dupla Sena também não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e, caso não haja ganhadores nessa categoria, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quadra do primeiro sorteio e assim sucessivamente.

Da redação