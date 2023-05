Gmail lança selo de verificação para combater fraudes em emails: veja como funciona

O Gmail, anunciou um novo recurso de verificação de remetente que permitirá aos usuários identificar mensagens legítimas de empresas por meio de uma marca de seleção azul. Disponível gratuitamente para todos os clientes do Google Workspace e usuários com Contas do Google pessoais, a ferramenta de verificação de remetente utiliza padrões de segurança para autenticar a mensagem e evitar classificação como spam ou phishing. Ao ver o Selo Azul do Gmail, os usuários podem ter mais confiança na legitimidade do e-mail, reduzindo o risco de serem vítimas de fraudes online.

Imagem: Shutterstock/Reprodução

Essa ferramenta de verificação de remetente estará disponível gratuitamente para todos os clientes do Google Workspace, incluindo os clientes legados do G Suite Basic e Business, bem como usuários com Contas do Google pessoais, nos próximos dias.

Essa é a mais recente iniciativa do Gmail para combater a desinformação online. Em 2021, a empresa introduziu o suporte para logotipos verificados de marcas, permitindo que os usuários visualizem o logotipo da empresa no espaço do avatar, em vez de apenas a inicial do nome.

Como vai funcionar

O Selo Azul do Gmail é uma marca exibida ao lado do nome do remetente em alguns e-mails, que indica que a mensagem passou por um processo de verificação e autenticação. Isso significa que o remetente confirmou ser o proprietário do endereço de e-mail e do logotipo da marca, e que as informações contidas no e-mail foram verificadas para garantir que sejam genuínas e não fraudulentas.

O Gmail utiliza vários padrões para verificar a autenticidade dos e-mails, incluindo o Brand Indicators for Message Identification (BIMI), Verified Mark Certificate (VMC) e Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC). Esses padrões ajudam a evitar que os e-mails sejam classificados como spam ou phishing.

Ao ver o Selo Azul do Gmail, os usuários podem ter mais confiança na legitimidade do e-mail, o que reduz o risco de serem vítimas de fraudes online. No entanto, é importante notar que nem todos os e-mails exibem o Selo Azul, apenas aqueles que atendem aos critérios de verificação do serviço de correio eletrônico.

Look for the blue checkmark next to a company's name in your emails to make sure they're the real deal before you respond. Learn more 👉 https://t.co/KIBkdFJOzr pic.twitter.com/Fe5MkBjuXO — Gmail (@gmail) May 3, 2023

Da redação com TecMundo