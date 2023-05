Falece aos 75 anos Rita Lee, a rainha do rock brasileiro

Nesta terça-feira (9), Rita Lee faleceu aos 75 anos. Ela é reconhecida como uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira. Em 2021, foi diagnosticada com câncer de pulmão e vinha se submetendo a tratamentos para combater a doença.

Foto: Guilherme Samora / Divulgação

Em comunicado divulgado nas redes sociais da artista, a família informou: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou". O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h.

Rita Lee teve papel fundamental na incorporação da revolução do rock na explosão criativa do tropicalismo, além de ter formado a banda brasileira de rock mais cultuada no mundo, os Mutantes, e criado canções de enorme apelo popular em sua carreira solo sem perder a liberdade e a irreverência.

Ao longo de seus quase 60 anos de carreira, Rita sempre se manteve moderna e referência de criatividade e independência feminina. Embora tenha sido aclamada como "rainha do rock brasileiro", ela preferia o título de "padroeira da liberdade", já que considerava o outro termo "cafona".

Nascida em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947, Rita Lee Jones era filha de um dentista americano, Charles Jones, e de uma pianista italiana, Romilda Padula, que incentivou a filha a estudar música e a cantar com as irmãs.

Da Redação com g1