Rede social gigante anuncia fim dos Stories em plataforma digital; saiba qual

Os stories tornaram-se bastante populares nas redes sociais nos últimos anos. Inicialmente, feitos para durarem de até 15 segundos e permanecerem disponíveis por até 24h, o recurso vem se ampliando e tem como principal referência o Instagram.

Foto: Reprodução Internet

Porém, uma rede social começou a disponibilizar o recurso, mas não teve tanto sucesso: o Youtube. Tanto é que a plataforma de streaming do Google anunciou que vai descontinuar o mecanismo até dia 26 de junho.

A ideia dos dirigentes do Youtube é investir no Shorts, estimulando a produção de vídeos tradicionais e também lives. A plataforma também disse que enviará um alerta para todos os produtores de conteúdo informando o fim do mecanismo, além de fazer postagens em fóruns e postando lembretes no YouTube Studio.

Essa não é a primeira plataforma que abandona os Stories. O LinkedIn deixou de disponibilizar os stories em 2021. Atualmente, até a Netflix tem a opção, a qual chama de "Extras" e tem como principal conteúdo trechos de filmes e séries.

Da Redação com OTempo/Olhar Digital