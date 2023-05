Paixão nacional: pesquisa aponta que ménage à trois é fantasia mais comum no Brasil

Uma pesquisa realizada no ano passado pela startup de sex wellness (bem-estar sexual) Pantynova revelou que o ménage à trois, expressão francesa que se refere a uma relação erótica que envolve três pessoas, é a principal fantasia dos brasileiros quando o assunto é sexo. Segundo o Censo do Sexo 2022, mais da metade da população brasileira (51%) têm essa prática como objeto de desejo.

Pesquisa realizada por marca de brinquedos eróticos indica que o sexo a três é a principal fantasia erótica dos brasileiros — Foto: Freepik

O estudo – que contou com a participação de 1.813 pessoas nascidas após os anos 2000, de orientações sexuais e gêneros diversos, a maioria residente nas regiões Sul e Sudeste do país – revelou que, além dessa prática, outras fantasias também despertam o interesse dos brasileiros, como o BDSM (Bondage, Disciplina/Dominação, Submissão/Sadismo e Masoquismo) e as relações sexuais em público. Curiosamente, em todos os segmentos ouvidos, o ménage à trois apareceu no topo da lista de desejos.

À luz desses dados, o psicólogo e especialista em terapia sexual Rodrigo Torres lembra que outros estudos já mostraram que a maioria das pessoas possui algum tipo de fetiche, de desejo sexual que foge do convencional. “Esse tipo de atração é chamado de ‘parafilia’, que é diferente do transtorno parafílico. Enquanto o primeiro diz respeito a um comportamento sexual tido socialmente como fora do comum, o último gera sofrimento para os envolvidos”, pontua.

Torres acredita ainda que a excitação proveniente da ideia de estar fazendo algo proibido e a possibilidade de quebrar regras dentro de um ambiente controlado podem ajudar a explicar o porquê de essas três fantasias aparecerem como as mais comuns na pesquisa. “O ser humano tem muito disso, mas, ao mesmo tempo, o desejo erótico, embora pautado por limites sociais, é muito particular e individual. Nesse aspecto, é difícil apontar um padrão que explique a razão de esses desejos serem os mais frequentes”, complementa.

A fantasia mais desejada

Mas, entre as três principais fantasias citadas, por que o ménage à trois aparece como a mais popular, seja entre heterossexuais, bissexuais ou homossexuais? Afinal, o que leva tantas pessoas a desejarem mais de uma pessoa na relação sexual?

Para o psicólogo e terapeuta sexual Erick Paixão não existe uma resposta simples para a questão. Ele assinala que o sexo a três pode ser motivado por uma variedade de fatores psicológicos e emocionais. Segundo ele, algumas das razões mais frequentes que levam alguém à prática incluem a busca por novas experiências, o desejo de explorar a sexualidade sem restrições, a vontade de compartilhar intimidade com mais de uma pessoa e a curiosidade em experimentar diferentes dinâmicas de relacionamento.

Paixão ainda detalha que o tema, tratado como fetiche sobretudo por homens cisgêneros, aparece frequentemente na rotina clínica. “Na maioria das vezes, principalmente no caso de pessoas juntas há muito tempo, surge como uma alternativa no sentido de apimentar a relação”, detalha. Contudo, o especialista pondera que cada indivíduo possui suas próprias motivações e fantasias, e a variedade de desejos sexuais é algo natural e saudável.

Quando praticado por um casal, o psicólogo destaca que a realização dessas experiências pode contribuir para uma maior proximidade e aumento da confiança do casal, uma vez que as partes terão que desenvolver mais a comunicação. Além disso, o sexo a três pode propiciar o aumento do repertório sexual a partir da abertura para novas formas de sentir prazer. “Sem contar que há uma satisfação pessoal, uma vez que o desejo por outras pessoas é natural, e essa dinâmica acaba funcionando para dar vazão a isso. Há, inclusive, uma tendência de aumentar o desejo sexual de um pelo outro, o que é bem visível entre os casais praticantes”, enumera.

Vale lembrar que o ménage à trois pode não ser uma prática adequada para todos, e não há nada de errado em não desejar ou não se sentir confortável com essa fantasia. Afinal, cada pessoa é única, e o mais importante é que os parceiros se sintam seguros, satisfeitos e respeitados em suas escolhas sexuais. Nesse sentido, um erro comum quando essa dinâmica se dá no contexto de um relacionamento amoroso é ceder ao desejo do outro e fazer sexo a três a contragosto.

“Fazer algo só para satisfazer o outro é perigoso para a harmonia do casal e também para a própria pessoa, que pode sofrer com uma sensação de arrependimento e culpa – se aquilo vai contra suas crenças morais”, explica. Ele também desaconselha que se recorra à prática na tentativa de salvar uma relação em crise. “Se o casal já está em uma má fase, colocar uma terceira pessoa tende a potencializar os problemas”, pontua.

Portanto, é fundamental que essas fantasias sejam discutidas e exploradas de maneira consensual e respeitosa entre todos os envolvidos. “O problema é que a maioria apenas decide que quer fazer e sai à caça de uma terceira pessoa, sem elaborar muito o que buscam com aquela experiência”, avalia, reforçando que, quando se trata de um casal que deseja o ménage à trois, é fundamental estabelecer diálogo franco e aberto.

Pensando nisso, a pedido de O TEMPO, Erick Paixão listou cuidados a serem tomados para a prática ser prazerosa e saudável para todos:

Dialogue. Conversar abertamente sobre as fantasias e desejos, sem julgamentos, é essencial para estabelecer um terreno comum e garantir o consentimento de todos os envolvidos.

Defina regras e limites. Estabelecer regras claras sobre o que é permitido e o que não é, como proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), uso de preservativos, privacidade e envolvimento emocional, é fundamental para evitar conflitos e mágoas.

Faça escolhas responsáveis. Ao buscar uma terceira pessoa para participar do ménage à trois, é importante realizar uma escolha responsável. É necessário ter uma conversa prévia para entender os desejos e os limites de todos os envolvidos, além de realizar uma avaliação cuidadosa da compatibilidade e da confiança entre as partes.

Respeite os limites emocionais. É importante reconhecer que a prática do sexo a três pode despertar emoções complexas, como ciúme ou insegurança. É essencial dar espaço para que todos possam expressar suas emoções e estabelecer limites emocionais que sejam respeitados mutuamente.

Foque a sua parceria. O ménage à trois deve ser encarado como uma experiência sexual compartilhada, mas o foco deve estar no relacionamento do casal. É fundamental preservar a intimidade, a cumplicidade e a conexão emocional entre os parceiros.

Cuide da saúde sexual. Ao envolver múltiplos parceiros, é fundamental ter atenção especial à saúde sexual. A utilização de preservativos e a realização de exames regulares são medidas importantes para prevenir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.

Atente-se ao respeito e ao consentimento. Durante o ato sexual, é essencial manter o respeito mútuo e garantir o consentimento de todos os envolvidos. A comunicação deve ser constante, e o respeito aos limites individuais deve ser priorizado.

Com O Tempo