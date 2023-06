Golpe do Imposto de Renda por email preocupa Receita Federal, que emite alerta

A Receita Federal alerta sobre um novo golpe em que os criminosos enviam e-mails falsos solicitando a correção de erros nas declarações por meio de links maliciosos. Ao clicar nesses links ou baixar os arquivos anexados, as vítimas correm o risco de expor dados sensíveis ou serem infectados por programas maliciosos. É fundamental ficar atento e lembrar que a Receita Federal não solicita correções por e-mail ou SMS. Em caso de dúvidas, é recomendável acessar o portal oficial e seguir os passos corretos para verificar o status da declaração.

Foto: Divulgação/Receita Federal

Nesta semana, é provável que haja uma ampla discussão sobre o Imposto de Renda, pois quarta-feira (31/05) marca o prazo final para a entrega das declarações e também o início do pagamento do primeiro lote de restituições. Infelizmente, aproveitando-se do assunto, os golpistas estão utilizando um novo golpe relacionado ao Imposto de Renda, conforme alerta oficial da Receita Federal em seu site.

As vítimas estão recebendo um e-mail no qual os criminosos afirmam que há erros em suas declarações e que é necessário corrigi-los baixando um arquivo ou acessando um link. A Receita Federal detalha o método utilizado: "Os golpistas estão se aproveitando da situação, informando às possíveis vítimas que foram identificados erros em suas declarações e que é necessário corrigi-los até o limite de dados de 31/05. Para dar confiança a suas alegações , eles disponibilizam um link malicioso, afirmando conter informações específicas sobre o procedimento de correção dos erros em um claro arquivo PDF. No assunto da mensagem, usam a sigla IRPF e se referem às possíveis vítimas como 'contribuintes', termos usados ​​pelo órgão em sua comunicação".

Ao clicar nos links ou fazer o download dos arquivos que acompanham essas mensagens, a vítima pode expor dados sensíveis ou baixar programas maliciosos capazes de roubar informações. A cada hora, ocorrem pelo menos quatro golpes virtuais em Minas Gerais. Somente nos dois primeiros meses de 2023, a Polícia Civil registrou 6.067 casos de estelionato por meios digitais no estado, sendo que 5.056 deles foram consumados.

A Receita Federal enfatiza que não envia comunicações por e-mail ou SMS solicitando correções em declarações por meio de links. Para verificar se a declaração está retida na "malha fina" devido a algum erro de preenchimento, o contribuinte deve acessar o portal e-CAC e seguir estas etapas:

Selecione a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)".

Na aba "Processamento", clique em "Pendências de Malha".

Se a declaração estiver retida na "malha fina", é possível realizar uma retificação.



É importante lembrar que neste ano há novidades no processo de envio da declaração, como é o caso dos investidores da bolsa de valores. A Receita Federal isentou da obrigação de declaração aqueles que realizaram operações de venda de baixo valor ou não obtiveram lucro.

Da redação com O Tempo