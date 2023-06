Atualização: Caixa suspende cobrança por PIX de pessoa jurídica após ordem de Lula

Após o anúncio inicial de que a Caixa Econômica Federal iria começar a cobrar as transações feitas por PIX de pessoas jurídicas, houve uma reviravolta na decisão devido a um pedido do Presidente Lula. O Ministro da Casa Civil informou que teve uma conversa com a presidente da Caixa Econômica e uma nova decisão será anunciada após o retorno de Lula ao Brasil.

A Caixa Econômica Federal vai suspender a cobrança por PIX de pessoa física após ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi dada a jornalistas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta segunda-feira (20) após almoço com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

O objetivo é que a medida, anunciada na última segunda-feira (19) pelo banco público, volte a ser discutida após a volta do presidente Lula da viagem a Europa.

“Foi pedido que suspendesse temporariamente até o presidente (Lula) estar de volta, na próxima semana. Eu conversei com a presidente da Caixa e ela me disse que todos os bancos, sem exceção, cobrança essa taxa de pessoas jurídicas. E o único banco, segundo ela, que não cobrava, era a Caixa, por uma questão técnica, de tecnologia. E resolvida essa tecnologia, ela não esperava que tivesse esse alcance e essa repercussão em acompanhar, segundo ela, todos os demais bancos".

Rui Costa reiterou que, a partir da volta de Lula ao Brasil, será definido um novo prazo para retomar a cobrança do PIX para pessoas juridicas, bem como a maneira como isso será anunciado.

O anúncio da Caixa Econômica pegou de surpresa auxiliares do governo e gerou repercussão negativa no mercado. Integrantes do Ministério da Fazenda, por exemplo, não estavam sabendo da medida.

O ruído de comunicação ocorre a menos de uma semana da reunião ministerial em que o presidente convocou os integrantes dos 37 ministérios, mais dirigentes dos bancos públicos, entre eles a Caixa Econômica. Em um dos recados endereçados aos auxiliares, o mandatário pediu nenhum novo anúncio - de modo que o objetivo é entregar e concluir o que já foi prometido. Outra dura do petista, é que o alto escalão do governo não atropele os demais ministérios e façam anúncios em conjunto, de preferência alinhado com a secretaria geral de comunicação e com a Casa Civil.

Com O Tempo