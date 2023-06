Adolescente morre engasgada com pedaço de mexerica

Uma jovem de 17 anos morreu após se engasgar com um pedaço de mexerica. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (27) na cidade de Pontalina, no sul do Goiás.

Foto: https://lasbuenascompras.com.mx / ilustrativa

Segundo a Polícia Civil, a adolescente, que não teve a identidade revelada, vivia na zona rural do município. Sem conseguir prestar os primeiros socorros, a vítima foi levada pela família até o Hospital Municipal de Edealina, no sudoeste de Goiás, que era o mais próximo. No entanto, chegou na unidade de saúde já sem vida.

Conforme a corporação, os agentes de segurança foram acionados pelos médicos do hospital para atender à ocorrência. Ao chegarem no local, os policiais acionaram o Instituto Médico Legal para recolherem o corpo, que foi transportado para cidade de Morrinhos para passar por perícia.

Com O Tempo