Vídeo: supermercado entra na ‘trend’ e faz clientes dançarem no caixa para ganharem uma Coca-Cola e vídeo viraliza

No último dia 16 um supermercado de Goiânia viralizou ao lançar uma “trend” nas redes sociais para brincar com os clientes e tornar o momento das compras mais descontraído e aqueles que passaram pelo caixa dançando levaram para casa uma Coca-Cola de dois litros.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

O vídeo foi publicado pelo perfil do supermercado Super Barros e soma quase 20 mil curtidas no Instagram. Em conversa com a reportagem, a criadora de conteúdo Jacyara Moraes, que trabalha no setor de marketing do supermercado Super Barros, conta que a ideia foi sugerida por uma amiga.

É que essa brincadeira de fazer tarefas cotidianas dançando está em alta nas redes e já foi adotada por outros empreendimentos. “Eu sou criadora de conteúdo digital e fico sempre atenta, me inspirei em um vídeo que uma amiga me mostrou de uma doceria que faz algo parecido: ‘entre dançando e ganhe um doce'”, explica.

Clientes embarcaram na ideia



Segundo a profissional, a ação foi feita em apenas um dia e fez sucesso com quem passou pelo supermercado. No entanto, apenas alguns dos clientes se sentiram tiveram coragem de se despir da vergonha e participar da promoção.

“A ação ocorreu durante o período matutino, vários clientes que passavam pelos caixas riam da proposta, mas não topavam, Mas cinco deles toparam e deram o nome! Inclusive o resultado ficou incrível, mas confesso que eu me espantei com a repercussão”, disse ela. Veja vídeo:

Supermercado entra na ‘trend’ e faz clientes dançarem no caixa para ganharem refrigerante pic.twitter.com/8ZX1aNt7qH — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 30, 2023

Jacyara diz que sempre busca fazer vídeos descontraídos, para fazer os clientes engajarem com o supermercado e se identificarem com os funcionários do local. A estratégia, segundo ela, tem dado certo.

“Tem feito uma diferença gigante desde que começamos a trabalhar o marketing de lá. O clima entre os funcionários é outro, a maioria deles gostam de gravar os vídeos, e é uma resenha no dia de gravação e no pós também, já que os clientes chegam lá comentando sobre o desempenho deles nos vídeos”, disse ela.