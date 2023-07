Acabou! Desconto para carros populares chega ao fim após um mês

O programa de desconto para carros populares chega ao fim após um mês, e os últimos créditos disponíveis devem se esgotar neste final de semana. A informação foi confirmada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, nesta sexta-feira (07/07). "Foi um sucesso", afirmou. Foram vendidos cerca de 95 mil veículos mais baratos para pessoas físicas. Em um único dia, 30 de junho, foram emplacados 27 mil veículos leves, recorde da indústria.

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

A Medida Provisória (MP) que garantia o desconto para carros de até R$ 120 mil entrou em vigor no dia 6 de junho. Inicialmente, o governo federal disponibilizou R$ 500 milhões em créditos tributários às montadoras e, com a alta demanda registrada no setor, acrescentou outros R$ 300 milhões. Confira o pronunciamento completo do vice-presidente:

Ao longo do mês, nove montadoras aderiram ao programa e disponibilizaram 117 modelos de carros com desconto. Alckmin reconheceu que os cortes foram, muitas vezes, além dos R$ 2.000 a R$ 8.000 previstos pelo governo, pois as próprias empresas ofereceram descontos adicionais para atrair os consumidores.

Já o desconto para caminhões e ônibus continua disponível. De acordo com Alckmin, o ritmo do programa para o segmento é mais lento porque determina que, para haver o desconto, é necessário dar baixa nos veículos antigos antes.

Com O Tempo