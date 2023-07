Vídeo: mãe se emociona e chama colegas de trabalho para ver filho estrear na TV

Circula pela internet um vídeo que mostra uma mulher saltando de alegria ao ver o filho estrear em um programa de TV do Piauí. O vídeo já ganhou o gosto do público e viraliza nas redes sociais.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Dona Maria aparece em seu local de trabalho levando as mãos à boca como sinal de felicidade e surpresa. Feliz, ela pula e mostra para os colegas de trabalho o filho, Wellington, que estreou em um programa.

Assista ao vídeo:

Pura emoção: mãe se emociona ao ver o filho estrear como jornalista em TV pic.twitter.com/Trb4e8PBd9 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 19, 2023

A publicação original no Twitter já conta com milhares de visualizações, comentários, compartilhamentos e curtidas. Além disso, o vídeo já começa a ser replicado em vários canais de comunicação.

O colunista Erlan Bastos, mentor do jovem, deixou seu depoimento em uma postagem do perfil da Choquei. "Foi incrível Cho! Que orgulho de ver essa proporção. Contratei ele faz 2 meses e ele havia me pedido na primeira oportunidade de entrar na TV, que ele fosse lembrado. Ele participou hoje do nosso programa é foi incrível. Ele está aí por mérito dele! Esforçado! Competência!", disse.

Da Redação com OTempo